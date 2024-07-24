Росіяни вдарили КАБом по центру Харкова, є поранені

Як розповів Терехов, "приліт" був в районі приватної житлової забудови.

Внаслідок удару є постраждалі.

Інші подробиці обстрілу поки що не розкриваються.

Варто додати, що Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку й пуски КАБів.

Удар по приватному житловому будинку

Наразі відомо про двох постраждалих. На місці влучання є пожежа.

"На місці працюють усі відповідні служби", - додав Терехов.

Не перший обстріл Харкова за сьогодні

В ніч на 24 липня терористи обстріляли Харків внаслідок чого "прильоти" були зафіксовані у промисловій зоні та приватному секторі.

Повторна серія вибухів також пролунала вдень. Ворог атакував інфраструктурний об'єкт через що виникла пожежа. Пізніше в місті неодноразово лунали вибухи.

Як розповів голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, під час ракетної атаки ворог влучив по офісу Швейцарського фонду з протимінної діяльності (FSD), який займається розмінуванням території регіону.