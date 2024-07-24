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Росіяни вдарили КАБом по центру Харкова, є поранені

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни знову обстріляли Харків. Вдарили керованою авіаційною бомбою (КАБ) по центральній частині міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Як розповів Терехов, "приліт" був в районі приватної житлової забудови. 

Внаслідок удару є постраждалі

Інші подробиці обстрілу поки що не розкриваються. 

Варто додати, що Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку й пуски КАБів. 

Удар по приватному житловому будинку 

Наразі відомо про двох постраждалих. На місці влучання є пожежа. 

"На місці працюють усі відповідні служби", - додав Терехов. 

Не перший обстріл Харкова за сьогодні 

В ніч на 24 липня терористи обстріляли Харків внаслідок чого "прильоти" були зафіксовані у промисловій зоні та приватному секторі. 

Повторна серія вибухів також пролунала вдень. Ворог атакував інфраструктурний об'єкт через що виникла пожежа. Пізніше в місті неодноразово лунали вибухи. 

Як розповів голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, під час ракетної атаки ворог влучив по офісу Швейцарського фонду з протимінної діяльності (FSD), який займається розмінуванням території регіону.  

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