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Россияне ударили КАБом по центру Харькова, есть раненые

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне снова обстреляли Харьков. Ударили управляемой авиационной бомбой (КАБ) по центральной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

Как рассказал Терехов, «прилет» был в районе частной жилой застройки. 

В результате удара есть пострадавшие. 

Другие подробности обстрела пока что не раскрываются. 

Стоит добавить, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и пусках КАБов. 

Удар по частному жилому дому 

Сейчас известно о двух пострадавших. На месте попадания есть пожар. 

"На месте работают все соответствующие службы", - добавил Терехов. 

Не первый обстрел Харькова за сегодня

В ночь на 24 июля террористы обстреляли Харьков, в результате чего "прилеты" были зафиксированы в промышленной зоне и частном секторе.

Повторная серия взрывов также прозвучала днем. Враг атаковал инфраструктурный объект из-за чего возник пожар. Позже в городе неоднократно раздавались взрывы. 

Как рассказал председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, во время ракетной атаки враг попал по офису Швейцарского фонда по противоминной деятельности (FSD), который занимается разминированием территории региона. 

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