Удар по офісу швейцарського протимінного фонду у Харкові: з'явилася реакція організації
Під час ракетної атаки на Харків вранці 24 липня російські війська вдарили по офісу Швейцарського фонду з протимінної діяльності (FSD). В організації відреагували на обстріл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву фонду.
Як розповіли у фонді, внаслідок удару була значно пошкоджена будівля, де розташовувався офіс фонду, а також деякі транспортні засоби та обладнання.
"З полегшенням підтверджуємо, що ніхто зі співробітників фонду не загинув і не був поранений", - повідомили у FSD.
У Швейцарському фонді з протимінної діяльності також наголосили, що продовжить надавати послуги з гуманітарного розмінування та підтримку народу України.
Обстріли Харкова 24 липня
Нагадаємо, в ніч на 24 липня російські війська вкотре обстріляли Харків. У місті було зафіксовано декілька "прильотів". Удар був по промисловій зоні та приватному сектору.
Пізніше місцева влада повідомила, що росіяни атакували у Харкові офіс гуманітарної організації, яка займається розміновуванням. Окупанти застосували балістичну ракету.
Також сьогодні вдень росіяни повторно атакували місто. Удар був по інфраструктурному об'єкту, внаслідок чого виникла пожежа.
Пізніше у місті ще неодноразово лунали вибухи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.