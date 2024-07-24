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З'явилися фото наслідків ракетного обстрілу Харкова

Харків, Середа 24 липня 2024 10:54
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З'явилися фото наслідків ракетного обстрілу Харкова Фото: Харків обстріляли 24 липня (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 24 липня обстріляли Харків з зенітних комплексів С-300. З'явилися фото наслідків ракетної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

У Харкові були зафіксовані "прильоти" за декількома адресами. Зокрема, ворог вдарив по Немишлянському району. Пошкоджені нежитлова будівля та щонайменше п'ять автомобілів. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

За іншою адресою було влучання у приватний житловий будинок, там виникла пожежа.

Фото: росіяни обстріляли Харків 24 липня (t.me/synegubov)

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, перший удар по Харкову прийшовся в промислову зону. Він також повідомляв про загиблого чоловіка внаслідок удару по приватному сектору, але ця інформація не підтвердилася.

За попередніми даними, росіяни обстрілювали Харків зенітними ракетами С-300.

Обстріл України 24 липня

Крім Харкова, цієї ночі російські війська також обстріляли Харківську область. Близько 5:00 по Малоданилівській громаді ворог вдарив "Шахедом". Виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків, медики надали допомогу на місці.

Також окупанти атакували дронами Ізмаїл Одеської області. Під ударом був порт, було влучання у житловий п’ятиповерховий будинок. Внаслідок атаки троє осіб постраждали.

Як повідомляли Повітряні сили, Росія цієї ночі випустила по Україні 23 "Шахеди". Сили ППО збили 17 ворожих дронів.

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