З'явилися фото наслідків ракетного обстрілу Харкова

Російські окупанти в ніч на 24 липня обстріляли Харків з зенітних комплексів С-300. З'явилися фото наслідків ракетної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

У Харкові були зафіксовані "прильоти" за декількома адресами. Зокрема, ворог вдарив по Немишлянському району. Пошкоджені нежитлова будівля та щонайменше п'ять автомобілів. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

За іншою адресою було влучання у приватний житловий будинок, там виникла пожежа.

Фото: росіяни обстріляли Харків 24 липня (t.me/synegubov)

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, перший удар по Харкову прийшовся в промислову зону. Він також повідомляв про загиблого чоловіка внаслідок удару по приватному сектору, але ця інформація не підтвердилася.

За попередніми даними, росіяни обстрілювали Харків зенітними ракетами С-300.