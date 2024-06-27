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Росіяни вдарили КАБом по Донецькій області, серед постраждалих двоє дітей

Четвер 27 червня 2024 12:38
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Росіяни вдарили КАБом по Донецькій області, серед постраждалих двоє дітей Фото: росіяни вдарили КАБом по Донецькій області, серед постраждалих двоє дітей (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи, зранку, 27 червня, вдарили керованою авіаційною бомбою (КАБ) по місто Селидове. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, у тому ж числі й діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Донецької обласної прокуратури.

Згідно з попередньою інформацією, ворог скинув на населений пункт "ФАБ-500". Снаряд влучив по дому багатоквартирного будинку. Як й згадувалось вище, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей:

  • двоє дітей 11 та 17 років;
  • четверо дорослих від 63 до 67 років.

Фото: росіяни вдарили КАБом по Донецькій області, серед постраждалих двоє дітей (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Також були пошкоджені багатоповерхові та приватні домоволодіння, автомобілі й адмінбудівлі.

Обстріли Донецької області

Протягом останніх місяців російські терористи суттєво посилили обстріли України та прифронтових регіонів. Зокрема під удари регулярно потрапляє Донецька область. Через це в низці населених пунктів регіону оголошено примусову евакуацію.

Зокрема нещодавно ворог обстріляв залізничну інфраструктуру в Донецькій області. Тоді ж внаслідок влучання поранення отримали двоє залізничників.

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