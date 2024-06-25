У Донецькій області примусово евакуюють сім'ї з дітьми з п'яти населених пунктів, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"На позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Донецької області прийняли рішення про проведення примусової евакуації дітей з їх батьками або іншими законними представниками з селища Дробишеве Лиманської громади, сіл Нова Полтавка, Новооленівка, Олександропіль, Романівка Іллінівської громади", - повідомив Філашкін.

За його словами, це рішення направили на погодження з органами військового командування на відповідній території та Координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

"Також на засіданні комісії розглянули питання посилення заходів з евакуації з Торецької громади. Щодня ворог обстрілює громаду з усіх видів озброєнь, у тому числі використовує авіабомби та безпілотники, знаходитись тут вкрай небезпечно", - додав глава ОВА.