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Россияне ударили КАБом по Донецкой области, среди пострадавших двое детей

Четверг 27 июня 2024 12:38
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Россияне ударили КАБом по Донецкой области, среди пострадавших двое детей Фото: россияне ударили КАБом по Донецкой области, среди пострадавших двое детей (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы, утром, 27 июня, ударили управляемой авиационной бомбой (КАБ) по городу Селидово. В результате удара пострадали шесть человек, в том числе и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Донецкой областной прокуратуры.

Согласно предварительной информации, враг сбросил на населенный пункт "ФАБ-500". Снаряд попал по дому многоквартирного дома. Как и упоминалось выше, в результате обстрела пострадали шесть человек:

  • двое детей 11 и 17 лет;
  • четверо взрослых от 63 до 67 лет.

Фото: россияне ударили КАБом по Донецкой области, среди пострадавших двое детей (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Также были повреждены многоэтажные и частные домовладения, автомобили и админздания.

Обстрелы Донецкой области

В течение последних месяцев российские террористы существенно усилили обстрелы Украины и прифронтовых регионов. В частности под удары регулярно попадает Донецкая область. Поэтому в ряде населенных пунктов региона объявлена принудительная эвакуация.

В частности недавно враг обстрелял железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. Тогда же в результате попадания ранения получили двое железнодорожников.

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