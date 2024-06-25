РФ вдарила по залізниці у Донецькій області: що відомо про наслідки
Росія атакувала залізничну інфраструктуру в Донецькій області в понеділок, 24 червня. Через влучання поранено двох залізничників і пошкоджено інфраструктуру та рухомий склад у Покровську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укрзалізницю”.
Як зазначають в УЗ, внаслідок удару постраждали машиніст та лаборантка, у них травми середньої тяжкості. Наразі вони перебувають у лікарні у стабільному стані.
Також пошкоджені адміністративні будівлі, контактна мережа, колії, пристрої сигналізації та звʼязку і маневровий локомотив.
Разом з тим, рух потягів продовжується за графіком.
Нагадаємо, російські війська вже атакували залізничну інфраструктуру Донеччини у квітні. Тоді через обстріли загинули три співробітники “Укрзалізниці”.
Також росіяни у квітні обстрілювали УЗ в сусідній Дніпропетровщині. Тоді постраждали сім залізничників і одна зі співробітниць загинула.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.