РФ вдарила по залізниці у Донецькій області: що відомо про наслідки

Росія атакувала залізничну інфраструктуру в Донецькій області в понеділок, 24 червня. Через влучання поранено двох залізничників і пошкоджено інфраструктуру та рухомий склад у Покровську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укрзалізницю” .

Як зазначають в УЗ, внаслідок удару постраждали машиніст та лаборантка, у них травми середньої тяжкості. Наразі вони перебувають у лікарні у стабільному стані.

Також пошкоджені адміністративні будівлі, контактна мережа, колії, пристрої сигналізації та звʼязку і маневровий локомотив.

Разом з тим, рух потягів продовжується за графіком.