Росіяни вдарили КАБами по вугільних підприємствах у Донецькій області

"Унаслідок п'яти авіаударів керованими авіабомбами в Донецькій області постраждали об'єкти підприємств вугільної галузі", - ідеться в повідомленні відомства.

У Міненерго уточнили, що було пошкоджено котельню, адміністративні та складські будівлі. Підприємства станом на зараз не функціонують.

При цьому постраждалих і загиблих унаслідок російських ударів немає.

"Російський терор не припиняється. Ведемо переговори з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури", - зазначила міністр енергетики Світлана Гринчук.