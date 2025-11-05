RU

Россияне ударили КАБами по угольным предприятиям в Донецкой области

Иллюстративное фото: Россия ударила по угольным предприятиям в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты атаковали угольные предприятия в Донецкой области. По ним запустили управляемые авиабомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Facebook.

"В результате пяти авиаударов управляемыми авиабомбами в Донецкой области пострадали объекты предприятий угольной отрасли", - сказано в сообщении ведомства. 

В Минэнерго уточнили, что были повреждены котельная, административные и складские здания. Предприятия по состоянию на сейчас не функционируют. 

При этом пострадавших и погибших в результате российских ударов нет. 

"Российский террор не прекращается. Ведем переговоры с партнерами по усилению противовоздушной обороны и оборудования для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры", - отметила министр энергетики Светлана Гринчук. 

Атаки россиян

Напомним, российские оккупанты концентрируют свои удары на энергетических объектах Украины.

В частности, 20 октября враг ударил по обогатительной фабрике энергетической компании ДТЭК, которая находится в Днепропетровской области.

Также 8 сентября россияне ударили по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Ее работа после атаки была приостановлена.

Таким образом россияне делают все, чтобы усложнить для Украины отопительный сезон.

Также враг с начала сентября наносит массированные удары по энергообъектам, из-за чего энергетикам приходится вводить ограничение электроснабжения для бытовых потребителей и промышленности.

Сегодня, 5 сентября, с 07:00 до 21:00 в отдельных регионах Украины действуют графики отключений света объемом от 1 до 2 очередей.

