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РФ нанесла удар по иностранным судам, ВМС Украины эвакуировали людей: есть погибший

08:00 22.06.2026 Пн
2 мин
Жертвой на судне в результате атаки оказался повар
aimg Юлия Маловичко
РФ нанесла удар по иностранным судам, ВМС Украины эвакуировали людей: есть погибший Иллюстративное фото: военнослужащие ВМС Украины эвакуировали экипаж судна (Нина Ляшонок, Укринформ)
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В ночь на 22 июня Россия нанесла удар с помощью дронов по гражданским торговым судам, следовавшим в украинские порты. На суде VICTRESS, принадлежащем Турции, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС и Администрацию морских портов Украины.

Известно, что сухогруз плыл под флагом Панамы, хотя его владельцем является Турция. После попадания дрона на борту вспыхнул пожар, судно получило значительные повреждения.

Спасать экипаж судна начали военные ВМС Украины, однако один человек не выжил.

"К сожалению, погиб член экипажа - 58-летний повар. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Остальные восемь моряков были эвакуированы на спасательном плоту", - сообщили в АМПУ.

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Известно, что в результате атаки РФ повреждения получили также гражданские суда под флагами Палау и Белиза. Обошлось без пострадавших, а суда продолжили движение.

"Целенаправленные удары по гражданскому торговому флоту и морской инфраструктуре являются грубым нарушением международного права и очередным свидетельством того, что Россия сознательно ставит под угрозу безопасность международного судоходства", - отметили в администрации морских портов Украины.

Фото: экипаж иностранного судна после обстрела со стороны РФ (ВМС Украины)

Напомним, недавно Военно-морские силы Вооруженных сил Украины поразили два российских катера, которые охраняли Керченский мост.

Также сообщалось, что подразделение Военно-Морских Сил ВСУ поразило морскими дронами подсанкционное судно MARQUISE неподалеку от Туапсе.

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