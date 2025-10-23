"Шахедна" атака на Україну: які області в небезпеці
У східних, південних та північних областях України "шахедна" небезпека.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України та мапу повітряних тривог.
Повітряні сили ЗСУ, починаючи з 22:00 повідомляли про ворожі дрони:
- на півночі, на сході та півдні Харківщини, основний курс на захід;
- на північ від Охтирки на Сумщині, курсом на захід;
- на заході від Чернігова курсом на місто;
- на півночі Херсонщини, курсом на Херсон.
Також повідомлялось про пуски КАБ:
- на Сумщину та на Запорізьку область;
- у напрямку Запоріжжя;
- на Донеччину;
- на межі Запорізької та Донецької області, курсом на південь Дніпропетровщини;
- на Сумщину.
Мапа повітряних тривог України станом на 23:15 має такий вигляд:
Атака на Україну у ніч на 23 жовтня
Як повідомляло РБК-Україна, війська РФ у ніч проти 23 жовтня атакували Україну 130 ударними дронами типу "Шахед", Гербера і безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 92 із них.
За даними військових, всі дрони росіяни запустили з шести напрямків - з Курська, Міллєрового, Шаталовго, Орла, Приморсько-Ахтарська (РФ) та з Чауди (окупований Крим). Близько 80 із них становили "Шахеди".
Зафіксовано влучання 25 дронів у 11 локаціях, ще у 11 місцях - падіння уламків збитих апаратів.
У Києві внаслідок обстрілу постраждали семеро людей. На 10 локаціях у трьох районах столиці зафіксовано пошкодження. Є прямі влучання дронів у житлові будинки.
Найбільше постраждав Подільський район - там пошкоджені заклади освіти, релігійні споруди, музей та ділові квартали.
В Оболонському районі безпілотник влучив у 15-й поверх житлового будинку, а в Деснянському - у 21-й поверх багатоповерхівки.
Також повідомляється, що під ворожий удар потрапила синагога на Подолі.