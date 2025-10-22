Росіяни вдарили по дитсадку у Харкові, серед поранених - діти

Російська армія вранці середи, 22 жовтня, атакувала приватний дитячий садок у місті Харків. Є поранені діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram.

"Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару - пожежа", - написав Терехов.

Терехов уточнив, що станом на 11:20 усі діти були евакуйовані з дитячого садочка. Пожежа триває.

Водночас, голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що у Харкові вже відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки.

"Щонайменше двоє з них - у важкому стані. Медики працюють на місці. Інформація оновлюється", - повідомив він.

Одак чи є серед постраждалих діти Синєгубов не уточнив.

Оновлено о 11:30

Синєгубов повідомив, що надійшла інформація про ще двох постраждалих від російського удару по Харкову.

Це чоловік і жінка, їх госпіталізують. Жінка - у важкому стані з опіками. Медики надають усю необхідну допомогу.

Водночас Терехов уточнив, що всього відомо про четверо поранених, один з них без свідомості у реанімації.

Обстріл Харкова 22 жовтня

Нагадаємо, сьогодні Повітряні сили попереджали про рух ударних дронів у напрямку Харкова. Згодом стало відомо, що Харків перебуває під масованою атакою дронів.

"Зафіксовано влучання у Хоодногірському районі. Попередньо – "Шахед". На місці влучання пожежа. Інформація уточнюється", - повідомив тоді Терехов.