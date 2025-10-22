У дитсадку Харкова під час удару РФ перебувало 48 дітей, - ДСНС
Російська армія трьома ударними дронами "Шахеди" поцілила по приватному садочку у Харкові. Там перебувало 48 дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як повідомили в ДСНС, наразі рятувальники локалізували пожежу у дитсадку.
"На момент обстрілу в укритті перебували 48 дітей, всіх евакуювали в безпечне місце. На жаль, 1 людина загинула, ще 6 постраждали," - сказано у повідомленні.
Також внаслідок удару виникла пожежа у багатоквартирному будинку та недіючій складській будівлі.
Варто зауважити, що раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під час російської атаки вихователі вивели дітей у напівпідвальне приміщення. Завдяки цьому вдалось уникнути жертв серед дітей.
Адже другий поверх садочка повністю склався під час обстрілу.
Удар по дитячому садочку у Харкові
Вранці Повітряні сили повідомили про рух ударних дронів у напрямку Харкова. Згодом підтвердилося, що місто зазнало масованої атаки.
«Зафіксовано влучання у Холодногірському районі, попередньо - дрон типу "Шахед". На місці виникла пожежа, інформація уточнюється", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Пізніше він уточнив, що дрони поцілили у приватний дитячий садок. Унаслідок удару виникла пожежа.
"Удар російського безпілотника по дитячому садочку в Харкові – після ночі масованої атаки. На жаль, відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним", - пояснив президент.
Зеленський наголосив, що немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку.
Детально про те, що наразі відомо про удар по садочку - читайте у матеріалі РБК-Україна.