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Росіяни вдарили по Харкову КАБами: є прильоти, виникла пожежа

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В ніч проти 9 вересня росіяни вдарили по Харкову кількома керованими авіабомбами. Є прильоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Терехов зазначив, що відбувається збір інформації щодо постраждалих.

"На місці одного з прильотів пожежа", - написав Терехов.

 

Нагадаємо, в ніч на 9 вересня у Києві та низці областей України було оголошено тривогу. Причиною стали ворожі БпЛА. У Київській області працювали сили протиповітряної оборони. Вибухи чули також у Києві.

З технічних причин Укрзалізниця щонайменше до ранку змінила маршрути поїздів, які мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка. Новий тимчасовий маршрут прокладено через станції Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка.

Росія майже щодня обстрілює Харків, застосовуючи КАБИ, ударні дрони і ракети. За відсутності достатньої кількости засобів ППО і дозволу західних країн на удари вглиб російської території наданою ними зброєю Україна майже не має змоги запобігти обстрілам Харкова.

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ХарківВійна Росії проти України