ua en ru
Пн, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Укрзалізниця запустила поїзди в обхід Білої Церкви: які рейси затримуються

Понеділок 09 вересня 2024 02:32
UA EN RU
Укрзалізниця запустила поїзди в обхід Білої Церкви: які рейси затримуються Ілюстративне фото (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Вадим Ребрина

З технічних причин Укрзалізниця щонайменше до ранку змінює маршрути поїздів, які мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка. Новий тимчасовий маршрут буде прокладено через станції Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Це означає затримку до 2 годин для рейсів:

- №181/182 Івано-Франківськ – Дніпро;

- №6/216 Ясіня/Чернівці – Запоріжжя;

- №110 Львів – Херсон;

- №32 Перемишль – Запоріжжя;

- №88 Ковель – Запоріжжя;

- №40 Солотвине – Запоріжжя;

- №4 Ужгород – Запоріжжя;

- №3 Запоріжжя – Ужгород;

- №75/76 Кривий Ріг – Київ;

- №85/86 Запоріжжя – Львів;

- №31/32 Запоріжжя – Перемишль.

Перелік рейсів може поповнюватись, компанія просить слідкувати за оновленнями та оголошеннями як начальників поїздів, так і дикторів на вокзалах.

"Пасажирам з Білої Церкви, яку названі поїзди наразі вимушено оминають, ми повернемо повну вартість квитків та нарахуємо бонусні бали у програмі лояльності як за фактично здійснену подорож", - йдеться у повідомленні.

Бригади залізничників і вся необхідна техніка «працюють над усуненням проблеми», повідомили в Укрзалізниці. Про яку саме проблему йдеться, там не уточнили.

Нагадаємо, в ніч з 8 на 9 вересня у місті Києві та низці областей України оголошено тривогу. Причиною стали ворожі БпЛА. У Київській області працювали сили протиповітряної оборони. Вибухи чули також у Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
Україна представить план перемоги Байдену, Трампу та Гарріс, - Зеленський
Україна представить план перемоги Байдену, Трампу та Гарріс, - Зеленський
DAILY
"Нам українські землі не потрібні". Що кажуть полонені з Курщини про війну та Путіна
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Нам українські землі не потрібні". Що кажуть полонені з Курщини про війну та Путіна