Укрзалізниця запустила поїзди в обхід Білої Церкви: які рейси затримуються
З технічних причин Укрзалізниця щонайменше до ранку змінює маршрути поїздів, які мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка. Новий тимчасовий маршрут буде прокладено через станції Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Це означає затримку до 2 годин для рейсів:
- №181/182 Івано-Франківськ – Дніпро;
- №6/216 Ясіня/Чернівці – Запоріжжя;
- №110 Львів – Херсон;
- №32 Перемишль – Запоріжжя;
- №88 Ковель – Запоріжжя;
- №40 Солотвине – Запоріжжя;
- №4 Ужгород – Запоріжжя;
- №3 Запоріжжя – Ужгород;
- №75/76 Кривий Ріг – Київ;
- №85/86 Запоріжжя – Львів;
- №31/32 Запоріжжя – Перемишль.
Перелік рейсів може поповнюватись, компанія просить слідкувати за оновленнями та оголошеннями як начальників поїздів, так і дикторів на вокзалах.
"Пасажирам з Білої Церкви, яку названі поїзди наразі вимушено оминають, ми повернемо повну вартість квитків та нарахуємо бонусні бали у програмі лояльності як за фактично здійснену подорож", - йдеться у повідомленні.
Бригади залізничників і вся необхідна техніка «працюють над усуненням проблеми», повідомили в Укрзалізниці. Про яку саме проблему йдеться, там не уточнили.
Нагадаємо, в ніч з 8 на 9 вересня у місті Києві та низці областей України оголошено тривогу. Причиною стали ворожі БпЛА. У Київській області працювали сили протиповітряної оборони. Вибухи чули також у Києві.
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