Россияне ударили по Харькову КАБами: есть прилеты, возник пожар

В ночь на 9 сентября россияне ударили по Харькову несколькими управляемыми авиабомбами. Есть прилеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
Терехов отметил, что проходит сбор информации о пострадавших.
"На месте одного из прилетов пожар", – написал Терехов.
Напомним, в ночь на 9 сентября в Киеве и ряде областей Украины была объявлена тревога. Причиной стали вражеские БПЛА. В Киевской области работали силы противовоздушной обороны. Взрывы слышали также в Киеве.
По техническим причинам Укрзализныця по меньшей мере до утра изменила маршруты поездов, которые должны были двигаться по участку Фастов-2 – Белая Церковь – Мироновка. Новый временный маршрут проложен через станции Фастов-1 – Киев-Пассажирский – Триполье – Мироновка.
Россия почти каждый день обстреливает Харьков, применяя КАБЫ, ударные дроны и ракеты. При отсутствии достаточного количества средств ПВО и разрешения западных стран на удары вглубь российской территории предоставленным ими оружием у Украины почти нет возможности предотвратить обстрелы Харькова.
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