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В Харкові чути вибухи

Харків, Субота 07 вересня 2024 16:05
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В Харкові чути вибухи Фото: росіяни обстрілюють Харків (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові обстрілюють Харків. В місті вже пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігора Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти завдають ударів. Харків та район, будьте в укриттях", - наголосив Синєгубов.

Водночас Терехов також підтвердив, що в Харкові лунають вибухи.

"Другий вибух чутно у Харкові. Перебувайте в безпечних місцях!", - наголосив він.

Зауважимо, що на момент вибухів в місті вже 25 хв як була оголошена повітряна тривога.

Оновлено о 16:13.

Синєгубов повідомив, що служби виїхали на перевірку місць влучань. Він також зауважив, що наразі про постраждалих не відомо.

Оновлено о 16:21.

Глава ОВА заявив, що вже зафіксували ворожі удари по Харкову.

"Попередньо - садове товариство в Індустріальному районі. Ще один удар у Малій Данилівці у приватний сектор", - пояснив він.

Нагадаємо, що це не перший обстріл України за сьогоднішню добу. Ще вночі російські військові влаштували атаку дронів на Україну. Зокрема уламки дронів впали в Київській області.

Крім того, військові окупанти сьогодні вдарили по ринку у Костянтинівці. В результаті ворожої атаки в місті загинули люди, ще кілька отримали поранення.

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Харків Війна Росії проти України
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