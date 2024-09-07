В Харкові чути вибухи

Російські військові обстрілюють Харків. В місті вже пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігора Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти завдають ударів. Харків та район, будьте в укриттях", - наголосив Синєгубов.

Водночас Терехов також підтвердив, що в Харкові лунають вибухи.

"Другий вибух чутно у Харкові. Перебувайте в безпечних місцях!", - наголосив він.

Зауважимо, що на момент вибухів в місті вже 25 хв як була оголошена повітряна тривога.

Оновлено о 16:13.

Синєгубов повідомив, що служби виїхали на перевірку місць влучань. Він також зауважив, що наразі про постраждалих не відомо.

Оновлено о 16:21.

Глава ОВА заявив, що вже зафіксували ворожі удари по Харкову.

"Попередньо - садове товариство в Індустріальному районі. Ще один удар у Малій Данилівці у приватний сектор", - пояснив він.

