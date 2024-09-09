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У Києві оголошено тривогу через загрозу дронів

Понеділок 09 вересня 2024 00:38
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У Києві оголошено тривогу через загрозу дронів Фото: повітряна тривога у Києві (РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 8 на 9 вересня у місті Києві та низці областей України оголошено тривогу. Причиною стали ворожі БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, о 00:20 військові повідомили, що дрони росіян із Полтавської області рухаються у напрямку Київської. Вже о 00:33 у Києві була оголошена тривога.

Приблизно в цей час в Київській міській військовій адміністрації (КМВА) підтвердили інформацію про БпЛА.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

Оновлено о 00:39

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні по ворожим дронам працює ППО. Також в каналі КОВА закликали людей не фотографувати та не знімати роботи українських захисників, і не нехтувати правилами безпеки.

Оновлено о 01:38

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголошено тривогу

Станом на 00:34 повітряну тривогу через дрони оголошено у місті Києві, а також у Київській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Також згідно карти сигналів, тривога продовжується в Луганській області та в Криму.

У Києві оголошено тривогу через загрозу дронів

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