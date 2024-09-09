У Києві пролунали вибухи

У Києві було чути серію вибухів. Це сталося у ніч з 8 на 9 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власних кореспондентів.

Зазначимо, що станом на 00:55 у деяких областях України, зокрема і в Київській області, Повітряні сили ЗСУ фіксували в небі ворожі дрони камікадзе.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) попереджали, що існує загроза дронів для Києва.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте в укриття", - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

У КОВА повідомляли, що по ворожих цілях в регіоні працюють сили ППО.

Оновлено о 01:06

"В передмістя столиці працює ППО! Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні КМВА.

Оновлено о 01:38

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголошено тривогу

Карта повітряних тривог станом на 01:04 виглядає так.