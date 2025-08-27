Росіяни вдарили FPV-дроном по "швидкій" у Куп'янську: поранили двох медиків

Нагадаємо, це вже не перший випадок цілеспрямованої атаки на медиків російськими окупантами. Вдень 19 серпня ворог також атакував дроном автомобіль екстреної медичної допомоги. Внаслідок обстрілу постраждали двоє медиків.

Загалом у Куп'янську є райони, в які вже не виїздять працівники ДСНС та поліції через небезпеку. По місту практично неможливо рухатися вільно і спокійно: дуже висока щільність FPV-дронів та їхня активність.

Також раніше ми повідомляли, що внаслідок тривалих російських атак у Куп'янську Харківської області зруйновано 95% інфраструктури.