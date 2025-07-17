Куп'янськ зруйновано на 95%: що сьогодні відбувається у фронтовому місті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Куп'янської МВА Андрія Беседіна в ефірі телемарафону.

"Загалом 95% міста Куп'янськ зруйнована або пошкоджена. Все тримаємо. Є енергопостачання там, де це можливо зробити. Є газопостачання. На жаль, влучання керованої авіаційної бомби пошкоджений водогін", - повідомив Беседін.

За його словами, на сьогодні відновлення потребує залучення важкої спеціалізованої техніки, але зробити це неможливо.

"Тому чекаємо більш безпечного часу, коли це можливо буде зробити. Одразу швидко все полагодимо, нормалізуємо водопостачання. На сьогодні місто Куп'янськ без води, але знову ж таки відновлені роботи, не тільки водопостачання, електропостачання, газопостачання". - додав він.

Начальник МВА пояснив, що дані операції наразі неможливо здійснити, бо ворожі дрони на оптоволокні фактично чатують на узбіччях і будь-яка автівка, яка з'являється на шляху відразу стає мішенню ворога.