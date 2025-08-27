RU

Россияне ударили FPV-дроном по "скорой" в Купянске: ранили двух медиков

Иллюстративное фото: Купянск Харьковской области (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты 27 августа продолжили обстреливать населенные пункты Харьковской области. Также враг ударил FPV-дроном по "скорой" в Купянске, ранения получили медики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что FPV-дрон российских оккупантов атаковал автомобиль экстренной медицинской помощи в городе Купянск. В результате акта российского террора получили ранения двое медиков из экипажа "скорой" - мужчины в возрасте 50 и 47 лет.

Кроме этого, россияне обстреляли населенный пункт Цуповка Харьковского района, где вспыхнули пожары. Загорелись частный жилой дом и хозяйственная постройка

В населенном пункте Ивашки Золочевской ОТГ Богодуховского района ударами дронов повреждены домовладения, хозяйственные постройки и электросети. Также артиллерийским ударом по н/п Рубежное Чугуевского района уничтожен заброшенный дом, он сгорел.

"Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - сказано в сообщении.

 

 

 

Напомним, это уже не первый случай целенаправленной атаки на медиков российскими оккупантами. Днем 19 августа враг также атаковал дроном автомобиль экстренной медицинской помощи. В результате обстрела пострадали двое медиков.

Всего в Купянске есть районы, в которые уже не выезжают работники ГСЧС и полиции из-за опасности. По городу практически невозможно двигаться свободно и спокойно: очень высокая плотность FPV-дронов и их активность.

Также ранее мы сообщали, что в результате длительных российских атак в Купянске Харьковской области разрушено 95% инфраструктуры.

