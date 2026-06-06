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Росіяни вдарили по енергетиці, АЗС та поштовому авто на Сумщині

09:20 06.06.2026 Сб
2 хв
Які наслідки атаки і чи є постраждалі?
aimg Тетяна Степанова
Фото: росіяни вдарили по енергетиці, АЗС та поштовому авто на Сумщині (t.me/hryhorov_oleg)

Російські війська вночі 6 червня вкотре завдали удару по Сумській області. Були атаковані енергетична інфраструктура, АЗС та поштовий транспорт, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

За словами Григорова, внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі з вечора в окремих населених пунктах зафіксовані перебої з електропостачанням.

Енергетики оперативно працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.

Після опівночі ворожий дрон поцілив по автозаправній станції у Тростянецькій громаді. Постраждала працівниця АЗС. Жінку госпіталізували, її життю нічого не загрожує.

Пізніше ще один російський безпілотник атакував поштовий автомобіль на трасі в Сумському районі поблизу Садівської громади. Поранений водій. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу.

Окрім того, вчора протягом дня внаслідок ворожих атак у прикордонних громадах Сумщини постраждали ще пʼятеро людей.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 6 червня Росія атакувала Україну 272 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Зокрема, під час чергової нічної атаки РФ на Одещину були пошкоджені об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, а також житловий сектор.

Також сьогодні вранці росіяни завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження та відомо про загиблих та постраждалих.

У ніч на 5 червня внаслідок російської атаки БПЛА по Одеській області був пошкоджений термінал "Кернел" у порту Чорноморськ.

Окрім того, завод "Яготинське для дітей" на Київщині постраждав від вчорашнього удару російських дронів - чотири людини загинули, ще четверо поранені.

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Сумська областьВійна в УкраїніАтака дронів