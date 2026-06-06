Росіяни вдарили по енергетиці, АЗС та поштовому авто на Сумщині

За словами Григорова, внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі з вечора в окремих населених пунктах зафіксовані перебої з електропостачанням.

Енергетики оперативно працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.

Після опівночі ворожий дрон поцілив по автозаправній станції у Тростянецькій громаді. Постраждала працівниця АЗС. Жінку госпіталізували, її життю нічого не загрожує.

Пізніше ще один російський безпілотник атакував поштовий автомобіль на трасі в Сумському районі поблизу Садівської громади. Поранений водій. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу.

Окрім того, вчора протягом дня внаслідок ворожих атак у прикордонних громадах Сумщини постраждали ще пʼятеро людей.