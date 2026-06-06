Россияне ударили по энергетике, АЗС и почтовому авто на Сумщине

Российские войска ночью 6 июня в очередной раз нанесли удар по Сумской области. Были атакованы энергетическая инфраструктура, АЗС и почтовый транспорт, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.
По словам Григорова, в результате вражеских атак по энергетической инфраструктуре с вечера в отдельных населенных пунктах зафиксированы перебои с электроснабжением.
Энергетики оперативно работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения.
После полуночи вражеский дрон попал по автозаправочной станции в Тростянецкой громаде. Пострадала работница АЗС. Женщину госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.
Позже еще один российский беспилотник атаковал почтовый автомобиль на трассе в Сумском районе вблизи Садовской громады. Ранен водитель. Его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь.
Кроме того, вчера в течение дня в результате вражеских атак в приграничных громадах Сумщины пострадали еще пять человек.
Напомним, в ночь на 6 июня Россия атаковала Украину 272 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.
В частности, во время очередной ночной атаки РФ на Одесскую область были повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры, а также жилой сектор.
Также сегодня утром россияне нанесли удары по Запорожью. В результате обстрела зафиксированы повреждения и известно о погибших и пострадавших.
В ночь на 5 июня в результате российской атаки БПЛА по Одесской области был поврежден терминал "Кернел" в порту Черноморск.
Кроме того, завод "Яготинское для детей" в Киевской области пострадал от вчерашнего удара российских дронов - четыре человека погибли, еще четверо ранены.