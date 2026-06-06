Росія вночі атакувала Одещину дронами: пошкоджено готель і медцентр

Під час чергової нічної атаки РФ на Одещину були пошкоджені об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, а також житловий сектор.

За даними рятувальників, під ударом опинилися об'єкти житлової та критичної інфраструктури.

Зокрема, в одному з районів було пошкоджено дах триповерхового готелю. За іншою адресою руйнувань зазнали приватний житловий будинок та надвірна споруда.

Крім того, пошкоджень зазнала складська будівля, де виникла пожежа. Загорілася кормова добавка, однак рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати займання.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що внаслідок атаки також були пошкоджені багатоповерховий житловий будинок, територія медичного центру та об'єкт критичної інфраструктури.

На щастя, за попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Наразі на місцях влучань тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки. До них залучили понад 30 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС.

Екстрені та комунальні служби продовжують обстеження пошкоджених об'єктів і відновлювальні роботи.