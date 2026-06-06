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Росія вночі атакувала Одещину дронами: пошкоджено готель і медцентр

08:29 06.06.2026 Сб
2 хв
Що відомо про наслідки ворожої атаки?
aimg Марія Науменко
Росія вночі атакувала Одещину дронами: пошкоджено готель і медцентр Фото: наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 6 червня (t.me/odeskaODA)
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Під час чергової нічної атаки РФ на Одещину були пошкоджені об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, а також житловий сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За даними рятувальників, під ударом опинилися об'єкти житлової та критичної інфраструктури.

Зокрема, в одному з районів було пошкоджено дах триповерхового готелю. За іншою адресою руйнувань зазнали приватний житловий будинок та надвірна споруда.

Крім того, пошкоджень зазнала складська будівля, де виникла пожежа. Загорілася кормова добавка, однак рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати займання.

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Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що внаслідок атаки також були пошкоджені багатоповерховий житловий будинок, територія медичного центру та об'єкт критичної інфраструктури.

На щастя, за попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Наразі на місцях влучань тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки. До них залучили понад 30 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС.

Екстрені та комунальні служби продовжують обстеження пошкоджених об'єктів і відновлювальні роботи.

Днем раніше російські війська завдали удару по логістичному об'єкту в Одеській області двома балістичними ракетами з касетною бойовою частиною.

Внаслідок атаки поранення отримали вісім дорожніх працівників, двоє з них перебували у важкому стані.

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