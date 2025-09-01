ua en ru
Росіяни вдарили дроном по залізничній станції у Сумській області, поранена жінка

Сумська область, Понеділок 01 вересня 2025 22:23
Росіяни вдарили дроном по залізничній станції у Сумській області, поранена жінка Ілюстративне фото: росіяни вдарили дроном по залізничній станції у Сумській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у понеділок, 1 вересня, вдарили дроном по залізничній станції у Сумській області. Внаслідок атаки постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Внаслідок влучання ворожого дрону поблизу залізничної станції на Сумщині постраждала чергова по станції", - йдеться в повідомленні.

Жінку оперативно доправили каретою швидкої допомоги до Сумської обласної клінічної лікарні.

Стан її здоровʼя задовільний. Лікарі діагностували у потерпілої травми голови та струс мозку, наразі їй надають всю необхідну медичну допомогу.

Атака Росії на Україну 1 вересня

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня Росія здійснила чергову атаку на територію України, залучивши 86 безпілотників. Сили ППО збили 76 ворожих дронів типу "Шахед" і дронів-імітаторів у північних, південних, східних і центральних регіонах країни.

Попри значні зусилля української ППО, зафіксовано влучання 10 ударних безпілотників на шести різних локаціях.

Зокрема, у Київській області внаслідок масованої атаки дронів зафіксовані пошкодження у двох районах. Під ударом ворога опинилось підприємство та склади.

Також внаслідок російського обстрілу частина жителів міста Суми залишилася без водопостачання.

