РФ атакувала Україну з шести напрямків: як відпрацювала ППО

Понеділок 01 вересня 2025 09:17
РФ атакувала Україну з шести напрямків: як відпрацювала ППО Фото: РФ випустила по Україні 86 дронів (facebook.com PvKPivden)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 1 вересня російські загарбники випустили по Україні 86 безпілотників з шести напрямків. Більшість дронів вдалося збити, проте є влучання у шести локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі російські війська випустили 86 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітантів з напрямків - Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське у Криму.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Сили протиповітряної оборони знешкодили або подавили 76 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

"Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 6 локаціях", - йдеться у повідомленні.

РФ атакувала Україну з шести напрямків: як відпрацювала ППО

Нічна атака на Україну

В ніч на 31 серпня окупанти випустили по Україні 142 дрони різних типів. Повітряні сили повідомили, що зафіксували влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

