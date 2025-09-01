ua en ru
РФ масовано атакувала Київщину дронами, під ударом підприємство та склади

Понеділок 01 вересня 2025 11:05
РФ масовано атакувала Київщину дронами, під ударом підприємство та склади
Автор: Ірина Глухова

У Київській області внаслідок масованої атаки дронів в ніч на 1 вересня на зафіксовані пошкодження у двох районах. Під ударом ворога опинилось підприємство та склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколи Калашника.

"Чергова масована атака ворожих дронів на Київщину. Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - йдеться у повідомленні.

Калашнік проінформував, що постраждалих серед населення немає. Наслідки атаки фіксують у двох районах області.

У Фастівському районі під час обстрілу пошкоджено будівлі підприємства, пожежу ліквідовано. У Білоцерківському районі постраждав дах складського приміщення.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки.

Атака Росії на Україну 1 вересня

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня Росія здійснила чергову атаку на територію України, залучивши 86 безпілотників. ППО збила або придушила 76 ворожих дронів типу "Шахед" і дронів-імітаторів у північних, південних, східних і центральних регіонах країни.

Попри значні зусилля української ППО, зафіксовано влучання 10 ударних безпілотників на шести різних локаціях.

Варто додати, що цього разу безпілотники запускали з північного напрямку.

