ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Частина Сум залишилася без води через обстріл РФ

Суми , Понеділок 01 вересня 2025 19:24
UA EN RU
Частина Сум залишилася без води через обстріл РФ Фото: частина Сум залишилася без води через обстріл РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок російського обстрілу 1 вересня частина жителів міста Суми залишилася без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря.

"Унаслідок ворожої атаки та перебоїв в електропостачанні сьогодні, 1 вересня, з 18:05 знеструмлений один із міських водозаборів", - повідомив Кобзар.

У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання у мешканців мікрорайону просп. Перемоги, с. Піщане, Веретенівки, вул. Тополянської та прилеглих вулиць.

За словами мера, комунальні служби вже працюють над відновленням подачі води.

Атака Росії на Україну 1 вересня

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня Росія здійснила чергову атаку на територію України, залучивши 86 безпілотників. Сили ППО збили 76 ворожих дронів типу "Шахед" і дронів-імітаторів у північних, південних, східних і центральних регіонах країни.

Попри значні зусилля української ППО, зафіксовано влучання 10 ударних безпілотників на шести різних локаціях.

Зокрема, у Київській області внаслідок масованої атаки дронів зафіксовані пошкодження у двох районах. Під ударом ворога опинилось підприємство та склади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Водопостачання Війна в Україні
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці