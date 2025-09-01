Россияне ударили дроном по железнодорожной станции в Сумской области, ранена женщина

Российские войска в понедельник, 1 сентября, ударили дроном по железнодорожной станции в Сумской области. В результате атаки пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Состояние ее здоровья удовлетворительное. Врачи диагностировали у пострадавшей травмы головы и сотрясение мозга, сейчас ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

"В результате попадания вражеского дрона вблизи железнодорожной станции на Сумщине пострадала дежурная по станции", - говорится в сообщении.

Атака России на Украину 1 сентября

Напомним, в ночь на 1 сентября Россия осуществила очередную атаку на территорию Украины, привлекая 86 беспилотников. Силы ПВО сбили 76 вражеских дронов типа "Шахед" и дронов-имитаторов в северных, южных, восточных и центральных регионах страны.

Несмотря на значительные усилия украинской ПВО, зафиксировано попадание 10 ударных беспилотников на шести различных локациях.

В частности, в Киевской области в результате массированной атаки дронов зафиксированы повреждения в двух районах. Под ударом врага оказалось предприятие и склады.

Также в результате российского обстрела часть жителей города Сумы осталась без водоснабжения.