Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни вдарили дроном по мікроавтобусу на Дніпропетровщині, є жертва та постраждалі

Фото: Російський удар по трасі на Синельниківщині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На Дніпропетровщині дрон РФ атакував мікроавтобус. Загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

На Синельниківщині російський дрон атакував мікроавтобус, який рухався трасою.

Внаслідок удару загинув 59-річний чоловік, ще п’ятеро людей отримали поранення.

Деталі

За інформацією, ранковий удар крилатими авіаційними бомбами (КАБ) по Маломихайлівській громаді також призвів до постраждалих.

Серед них - 10-річна дитина та ще одна людина.

Атака на Україну

Нагадаємо, що 22 серпня російські війська обстріляли Добропілля на Донеччині, внаслідок чого пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини ДСНС.

Крім того, сьогодні, окупанти завдали ударів по Новослобідській та Ворожбянській громадах Сумської області.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та нежитлові приміщення, виникли пожежі.

Водночас, цієї ночі окупанти випустили 49 ударних дронів та безпілотників-імітаторів з чотирьох напрямків - Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Атаку відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Дніпропетровська областьВійна в УкраїніРосійська Федерація