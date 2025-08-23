Росіяни вдарили дроном по мікроавтобусу на Дніпропетровщині, є жертва та постраждалі

Атака на Україну

Нагадаємо, що 22 серпня російські війська обстріляли Добропілля на Донеччині, внаслідок чого пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини ДСНС.

Крім того, сьогодні, окупанти завдали ударів по Новослобідській та Ворожбянській громадах Сумської області.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та нежитлові приміщення, виникли пожежі.

Водночас, цієї ночі окупанти випустили 49 ударних дронів та безпілотників-імітаторів з чотирьох напрямків - Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Атаку відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.