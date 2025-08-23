Росіяни атакували рятувальників у Добропіллі: пошкоджено будівлю ДСНС
Фото: російським ударом пошкоджено пожежно-рятувальну частину (Getty Images)
Учора ввечері російські війська обстріляли Добропілля на Донеччині, внаслідок чого пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини ДСНС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Особовий склад підрозділу не постраждав, техніка залишилася цілою. Вибухова хвиля деформувала ворота, вибила скління, пошкодила двері та стелю.
За повідомленням ДСНС, ворог продовжує цілеспрямовано обстрілювати рятувальників, намагаючись зруйнувати інфраструктуру, що забезпечує безпеку цивільного населення.