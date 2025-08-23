ua en ru
Сб, 23 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ вночі завдала удару по Сумщині: пошкоджено будинки та виникли пожежі

Субота 23 серпня 2025 09:28
UA EN RU
РФ вночі завдала удару по Сумщині: пошкоджено будинки та виникли пожежі Фото: Російські обстріли Сумщини (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Окупанти атакували Сумщину. Пошкоджено будинки та приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Уночі російські війська завдали ударів по Новослобідській та Ворожбянській громадах Сумської області.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та нежитлові приміщення, виникли пожежі.

Фото: Нічні атаки на Сумщину (t.me/dsns_telegram)

За даними рятувальників, фахівці ДСНС оперативно ліквідували всі загоряння.

Попередньо жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Атака Сумської області

У ніч на 18 серпня російські війська завдали ударів по Сумській області. Під обстріли потрапили житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури.

У Шосткинській громаді під вогонь потрапив житловий сектор - пошкоджено будинки та господарські споруди. Виникли масштабні пожежі, які вдалося загасити, жертв немає.

Також удари були завдані по Сумському державному університету. Один із корпусів зруйновано, вогонь довелося гасити до ранку.

Крім цього, зафіксовані влучання по інших об’єктах цивільної інфраструктури в області.

Сумщина регулярно зазнає обстрілів. 15 серпня дрон-камікадзе влучив у ринок у центрі Сум, а 10 серпня був зафіксований удар по будівлі Сумської ОВА. У обох випадках обійшлося без постраждалих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач МіГ-29: пілот загинув
Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач МіГ-29: пілот загинув
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"