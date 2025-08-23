RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россияне ударили дроном по микроавтобусу на Днепропетровщине, есть жертва и пострадавшие

Фото: Российский удар по трассе на Синельниковщине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На Днепропетровщине дрон РФ атаковал микроавтобус в Днепропетровской области. Погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

На Синельниковщине российский дрон атаковал микроавтобус, который двигался по трассе.

В результате удара погиб 59-летний мужчина, еще пять человек получили ранения.

Детали

По информации, утренний удар крылатыми авиационными бомбами (КАБ) по Маломихайловской общине также привел к пострадавшим.

Среди них - 10-летний ребенок и еще один человек.

Атака на Украину

Напомним, что 22 августа российские войска обстреляли Доброполье в Донецкой области, в результате чего повреждено здание пожарно-спасательной части ГСЧС.

Кроме того, сегодня, оккупанты нанесли удары по Новослободской и Ворожбянской общинах Сумской области.

В результате обстрелов повреждены жилые дома и нежилые помещения, возникли пожары.

В то же время, этой ночью оккупанты выпустили 49 ударных дронов и беспилотников-имитаторов с четырех направлений - Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Атаку отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Днепропетровская областьВойна в УкраинеРоссийская Федерация