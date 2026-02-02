РФ вдарила дроном по ринку у Харкові

Російська армія вдень понеділка, 2 лютого, дроном вдарила по ринку в одному з районів Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Вже о 14:45 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до двох осіб. Також понівечені кілька торгових павільйонів

Станом на 14:40 відомо як мінімум про одного постраждалого внаслідок російського удару. Дані щодо руйнувань - уточнюються.

За даними Терехова, близько 14:30 ворожий дрон завдав удару бойовим дроном по Слобідському району. Згодом стало відомо, що ворог поцілив по місцевому ринку.

Удари РФ по Харкову та області

30 січня російські війська завдали удару балістичною ракетою по складах американської компанії в Харківській області. За даними рятувальників, ракета влучила у складську будівлю цивільного підприємства в передмісті Харкова, що спричинило масштабну пожежу площею понад 5 тисяч квадратних метрів.

Раніше, 27 січня, окупанти атакували безпілотником пасажирський поїзд сполученням "Чоп – Харків – Барвінкове" на Харківщині. Внаслідок удару загинули люди, є також поранені.

Крім того, 26 січня через обстріли об’єктів критичної інфраструктури в регіоні без електропостачання залишилися кілька населених пунктів, зокрема Чугуїв. Тоді ж поранення отримали двоє цивільних.