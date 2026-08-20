Росіяни вдарили дронами по Одещині, є постраждалі

За словами Кіпера, армія РФ била по регіону ударними безпілотниками.

Він також додав, що один із ворожих дронів пошкодив фасад та скління ресторану.

"На жаль, на цю хвилину відомо про 4 постраждалих", - заявив глава ОДА.

Окрім того, Кіпер уточнив, що вся інформація про наслідки нової російської атаки наразі з'ясовується.

До речі, минулої ночі противник вкотре масовано атакував південь Одеської області. Росіяни знову завдавали ударів по цивільній інфраструктурі.

"Внаслідок атаки у кількох населених пунктах фіксуються перебої з подачею електроенергії", - повідомив глава ОВА.

За його словами, вранці без світла залишилися 13 тисяч українців.

Окрім того, вказано, що на ще одній локації сталося загоряння двох причепів від вантажних автомобілів із продуктами харчування.

"Пожежі, що виникли, наразі повністю ліквідовані", - підтвердив Кіпер.