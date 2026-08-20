Россияне ударили дронами по Одесской области, есть пострадавшие

20 августа российские оккупанты снова направили свои беспилотники на Одесскую область. Зафиксированы новые попадания.
Об этом заявил глава Одесской ОГА (ОВА) Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Телеграмм.
По словам Кипера, армия РФ атаковала регион ударными беспилотниками.
Он также добавил, что один из вражеских дронов повредил фасад и остекление ресторана.
"К сожалению, на данный момент известно о 4 пострадавших", - заявил глава ОГА.
Кроме того, Кипер уточнил, что вся информация о последствиях новой российской атаки выясняется.
Кстати, минувшей ночью противник еще раз массированно атаковал юг Одесской области. Россияне снова наносили удары по гражданской инфраструктуре.
"В результате атаки в нескольких населенных пунктах фиксируются перебои с подачей электроэнергии", - сообщил глава ОВА.
По его словам, утром без света осталось 13 тысяч украинцев.
Кроме того, указано, что еще на одной локации произошло возгорание двух прицепов от грузовых автомобилей с продуктами питания.
"Возникшие пожары сейчас полностью ликвидированы", - подтвердил Кипер.
Напомним, в Киеве снова возросло число погибших в результате российского удара 20 августа.
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