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На Дніпропетровщині російський дрон атакував пасажирський поїзд

19:00 24.07.2026 Пт
2 хв
Удар припав просто на локомотив
aimg Сергій Козачук
На Дніпропетровщині російський дрон атакував пасажирський поїзд Фото: атака дрона РФ на пасажирський поїзд на Дніпропетровщині (t.me/UkrzalInfo)
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На Дніпропетровщині ворожий дрон здійснив атаку на локомотив пасажирського поїзда. Завдяки вчасному попередженню залізничники та пасажири встигли евакуюватися, тому ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Деталі атаки та ситуація з пасажирами

Як зазначають у компанії, моніторингова група вчасно зафіксувала потенційну загрозу та передала інформацію поїзній бригаді.

Це дозволило оперативно організувати евакуацію людей з вагонів до моменту удару.

Внаслідок влучання БПЛА пошкоджень зазнав локомотив поїзда.

Фото: атака дрона РФ на пасажирський поїзд на Дніпропетровщині (t.me/UkrzalInfo)

Наразі залізничники вживають усіх заходів, щоб пасажири змогли продовжити свій маршрут - розробляється максимально безпечний альтернативний шлях та організовується доставка людей до станцій призначення з мінімальною затримкою.

Як РФ нищить пасажирські поїзди

Нагадаємо, що атаки російських військ на залізничну інфраструктуру України є цілеспрямованими та регулярними.

Останнім часом окупанти все частіше застосовують безпілотники для ударів по цивільних пасажирських потягах, намагаючись повністю заблокувати логістику та залякати цивільне населення.

Зокрема, 19 липня росіяни вдарили дроном по пасажирському поїзду у Запорізькій області. Внаслідок цього обстрілу поранення отримала провідниця.

Цьому передував ще один подібний інцидент у тому ж регіоні - 18 липня російські БПЛА атакували локомотив та пасажирський поїзд на Запоріжжі.

Залізничники продовжують працювати в цілодобовому режимі, оперативно змінюючи маршрути та евакуйовуючи людей, аби гарантувати безпеку пасажирських перевезень по всій країні.

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