На Дніпропетровщині російський дрон атакував пасажирський поїзд

На Дніпропетровщині ворожий дрон здійснив атаку на локомотив пасажирського поїзда. Завдяки вчасному попередженню залізничники та пасажири встигли евакуюватися, тому ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

Наразі залізничники вживають усіх заходів, щоб пасажири змогли продовжити свій маршрут - розробляється максимально безпечний альтернативний шлях та організовується доставка людей до станцій призначення з мінімальною затримкою.

Фото: атака дрона РФ на пасажирський поїзд на Дніпропетровщині (t.me/UkrzalInfo)

Це дозволило оперативно організувати евакуацію людей з вагонів до моменту удару.

Як зазначають у компанії, моніторингова група вчасно зафіксувала потенційну загрозу та передала інформацію поїзній бригаді.

Як РФ нищить пасажирські поїзди

Нагадаємо, що атаки російських військ на залізничну інфраструктуру України є цілеспрямованими та регулярними.

Останнім часом окупанти все частіше застосовують безпілотники для ударів по цивільних пасажирських потягах, намагаючись повністю заблокувати логістику та залякати цивільне населення.

Зокрема, 19 липня росіяни вдарили дроном по пасажирському поїзду у Запорізькій області. Внаслідок цього обстрілу поранення отримала провідниця.

Цьому передував ще один подібний інцидент у тому ж регіоні - 18 липня російські БПЛА атакували локомотив та пасажирський поїзд на Запоріжжі.

Залізничники продовжують працювати в цілодобовому режимі, оперативно змінюючи маршрути та евакуйовуючи людей, аби гарантувати безпеку пасажирських перевезень по всій країні.