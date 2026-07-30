Росія вдарила по Дніпру, місцеві пишуть про влучання у "Нову пошту"

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У четвер, 30 липня, Росія вдарила по Дніпру. Під ударом опинився термінал логістичної компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на заяву голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

"Ворог атакував Дніпро. Зайнявся термінал логістичної компанії", - зазначив він. Ганжа додав, що, попередньо, внаслідок російського удару ніхто не постраждав. Місцеві мешканці повідомляють, що російські окупанти вдарили по терміналу "Нової пошти". Фото: наслідки удару РФ по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA) Нагадаємо, у ніч проти 27 липня росіяни атакували Дніпро дронами. Унаслідок удару на території одного з приватних домоволодінь спалахнула пожежа. Вибухова хвиля також пошкодила вікна в кількох багатоповерхових будинках, автомобілі та магазин. Тієї ж ночі українські сили протиповітряної оборони знищили 15 ворожих безпілотників у різних районах Дніпропетровської області.