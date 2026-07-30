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Росія вдарила по Дніпру, місцеві пишуть про влучання у "Нову пошту"

19:00 30.07.2026 Чт
1 хв
Попередньо, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав
aimg Валерій Ульяненко
Росія вдарила по Дніпру, місцеві пишуть про влучання у "Нову пошту" Ілюстративне фото: українські рятувальники (facebook.com DSNSZP )
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У четвер, 30 липня, Росія вдарила по Дніпру. Під ударом опинився термінал логістичної компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на заяву голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

"Ворог атакував Дніпро. Зайнявся термінал логістичної компанії", - зазначив він.

Ганжа додав, що, попередньо, внаслідок російського удару ніхто не постраждав.

Місцеві мешканці повідомляють, що російські окупанти вдарили по терміналу "Нової пошти".

Росія вдарила по Дніпру, місцеві пишуть про влучання у &quot;Нову пошту&quot;Фото: наслідки удару РФ по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, у ніч проти 27 липня росіяни атакували Дніпро дронами. Унаслідок удару на території одного з приватних домоволодінь спалахнула пожежа. Вибухова хвиля також пошкодила вікна в кількох багатоповерхових будинках, автомобілі та магазин.

Тієї ж ночі українські сили протиповітряної оборони знищили 15 ворожих безпілотників у різних районах Дніпропетровської області.

Раніше, 24 липня, російський дрон атакував локомотив пасажирського поїзда на Дніпропетровщині. Завдяки своєчасному попередженню працівники залізниці та пасажири встигли евакуюватися, обійшлося без постраждалих.

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