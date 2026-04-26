UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні

Росіяни вдарили по Чернігову та пошкодили багатоповерхівку

06:26 26.04.2026 Нд
1 хв
Один безпілотник вибухнув біля багатоповерхівки
aimg Катерина Коваль
Фото: пожежа охопила будинки в місті (facebook.com/dsns.com.kyiv)

Вранці 26 квітня Чернігів зазнав атаки ворожих безпілотників. Через падіння дронів у місті спалахнули пожежі в приватних будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дмитра Брижинського, начальника Чернігівської ОВА.



Удари по житловому сектору

За даними очільника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, місто перебуває під атакою ворога.

Внаслідок падіння ворожих БПЛА виникли пожежі в приватних будинках.

Окремий безпілотник вибухнув біля багатоповерхівки. У будинку пошкоджені та вибиті вікна. Дані про постраждалих наразі уточнюються.

Протягом 25 квітня росіяни зосередили основний удар по Дніпру. Атака, яка тривала понад 20 годин, забрала життя цивільних і спричинила великі руйнування в житлових кварталах.

Удень окупанти завдали повторного удару, пошкодивши одне з промислових підприємств міста.

Під час розчищення завалів після нічних обстрілів стався надзвичайний випадок: "Шахед" залетів просто у вікно квартири в багатоповерхівці, але дивом не вибухнув одразу. Це врятувало життя мешканцям. Найбільше постраждав житловий будинок після нічного влучання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
