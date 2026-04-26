Росіяни вдарили по Чернігову та пошкодили багатоповерхівку

Протягом 25 квітня росіяни зосередили основний удар по Дніпру. Атака, яка тривала понад 20 годин, забрала життя цивільних і спричинила великі руйнування в житлових кварталах.

Удень окупанти завдали повторного удару, пошкодивши одне з промислових підприємств міста.

Під час розчищення завалів після нічних обстрілів стався надзвичайний випадок: "Шахед" залетів просто у вікно квартири в багатоповерхівці, але дивом не вибухнув одразу. Це врятувало життя мешканцям. Найбільше постраждав житловий будинок після нічного влучання.