"Випадок один на мільйон": у Дніпрі "Шахед" залетів прямо у вікно квартири

У Дніпрі триває ліквідація наслідків масованої атаки російськими ракетами та дронами, внаслідок якої загинули п'ятеро людей та понад 40 дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського та коментар міського голови Дніпра Бориса Філатова.

Наслідки ударів та рятувальна операція

Російські війська атакували Дніпро у кілька хвиль, використовуючи ракети та дрони. Удари прийшлися по житлових будинках, об'єктах енергетики та цивільній інфраструктурі.

Вдень ворог повторно вдарив по житловому кварталу, який вже постраждав уночі.

Наразі відомо про п'ятьох загиблих. Кількість поранених перевищила 40 осіб, серед них є діти. 23 людини госпіталізовані, ще двоє мешканців вважаються зниклими безвісти.

Рятувальна операція триватиме, доки не буде з’ясована доля всіх людей.

Робота міських служб

Усі міські служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Комунальники забезпечують підвіз води для ДСНС, надають важку техніку для розбору завалів та прибирають вулиці від уламків скла.

За словами мера Бориса Філатова, попри масштаб руйнувань, стаються випадки, які можна назвати дивом.

"Сьогодні вночі у квартиру влетів шахед. У самісіньке вікно. Усі залишилися живі. Бо бл...на не розірвалася. Таких випадків реально один на мільйон", - зазначив міський голова.

Фото: в Дніпрі у квартиру влетів шахед (t.me/borys_filatovv) Реакція президента

Володимир Зеленський наголосив, що захист від російського терору має бути надійним, а світ не повинен ігнорувати війну в Україні.

Він закликав партнерів вчасно реалізовувати домовленості щодо посилення ППО та не припиняти санкційний тиск на РФ.