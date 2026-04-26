RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Днепра Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Россияне ударили по Чернигову и повредили многоэтажку

06:26 26.04.2026 Вс
1 мин
Один беспилотник взорвался возле многоэтажки
aimg Екатерина Коваль
Фото: пожар охватил дома в городе (facebook.com/dsns.com.kyiv)

Утром 26 апреля Чернигов подвергся атаке вражеских беспилотников. Из-за падения дронов в городе вспыхнули пожары в частных домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Дмитрия Брижинского, начальника Черниговской ОГА.

Удары по жилому сектору

По данным главы Черниговской МВА Дмитрия Брижинского, город находится под атакой врага.

В результате падения вражеских БПЛА возникли пожары в частных домах.

Отдельный беспилотник взорвался возле многоэтажки. В доме повреждены и выбиты окна. Данные о пострадавших пока уточняются.

В течение 25 апреля россияне сосредоточили основной удар по Днепру. Атака, которая длилась более 20 часов, унесла жизни гражданских и вызвала большие разрушения в жилых кварталах.

Днем оккупанты нанесли повторный удар, повредив одно из промышленных предприятий города.

Во время расчистки завалов после ночных обстрелов произошел чрезвычайный случай: "Шахед" залетел прямо в окно квартиры в многоэтажке, но чудом не взорвался сразу. Это спасло жизнь жителям. Больше всего пострадал жилой дом после ночного попадания.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме: