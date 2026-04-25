ua en ru
Сб, 25 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл України Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Окупанти знову вдарили по Дніпру та пошкодили підприємство

18:17 25.04.2026 Сб
2 хв
Росія знову тероризує Дніпро
aimg Сергій Козачук
Окупанти знову вдарили по Дніпру та пошкодили підприємство Фото: ворог пошкодив підприємство в Дніпрі (Getty Images)

Росіяни знову здійснили атаку на Дніпро, внаслідок чого зафіксовано пошкодження на одному з підприємств міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

Читайте також: "Випадок один на мільйон": у Дніпрі "Шахед" залетів прямо у вікно квартири

Наслідки атаки на Дніпро

За його словами, у місті внаслідок ворожого удару пошкоджено промислове підприємство.

Наразі інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

"Ворог атакував Дніпро. Пошкоджене підприємство. Наслідки уточнюються. Поки це вся інформація", - зазначив очільник області.

Масована атака на Дніпро 25 квітня

Нагадаємо, сьогоднішня доба стала для міста однією з найважчих за останній час. Російські війська здійснили масштабний комбінований обстріл України, випустивши 47 ракет та понад 600 ударних дронів. За даними Повітряних сил, саме Дніпро став основною ціллю ворога.

Мер міста Борис Філатов повідомив, що безпосередньо на Дніпро було спрямовано 10 ракет та 80 безпілотників. Атака призвела до серйозних руйнувань житлового сектору та об'єктів інфраструктури.

Близько 11:30 окупанти завдали повторного удару по місту, поціливши у житлову багатоповерхівку. Загалом за день у Дніпрі підтверджено загибель п'ятьох людей, ще понад 40 мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім того, під час рятувальних операцій було зафіксовано унікальний випадок: в одній із багатоповерхівок ворожий дрон "Шахед" залетів прямо у вікно квартири, проте, на щастя, неймовірна історія обійшлася без додаткових жертв у цьому конкретному епізоді.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дніпропетровська область Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
Новини
Під ударом Харків, Дніпро та Київщина: що відомо про наслідки нічної атаки
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським
