Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни вдарили по Чернігову та пошкодили багатоповерхівку

06:26 26.04.2026 Нд
1 хв
Один безпілотник вибухнув біля багатоповерхівки
aimg Катерина Коваль
Росіяни вдарили по Чернігову та пошкодили багатоповерхівку Фото: пожежа охопила будинки в місті (facebook.com/dsns.com.kyiv)

Вранці 26 квітня Чернігів зазнав атаки ворожих безпілотників. Через падіння дронів у місті спалахнули пожежі в приватних будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дмитра Брижинського, начальника Чернігівської ОВА.

Удари по житловому сектору

За даними очільника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, місто перебуває під атакою ворога.

Внаслідок падіння ворожих БПЛА виникли пожежі в приватних будинках.

Окремий безпілотник вибухнув біля багатоповерхівки. У будинку пошкоджені та вибиті вікна. Дані про постраждалих наразі уточнюються.

Протягом 25 квітня росіяни зосередили основний удар по Дніпру. Атака, яка тривала понад 20 годин, забрала життя цивільних і спричинила великі руйнування в житлових кварталах.

Удень окупанти завдали повторного удару, пошкодивши одне з промислових підприємств міста.

Під час розчищення завалів після нічних обстрілів стався надзвичайний випадок: "Шахед" залетів просто у вікно квартири в багатоповерхівці, але дивом не вибухнув одразу. Це врятувало життя мешканцям. Найбільше постраждав житловий будинок після нічного влучання.

Під ударом Харків, Дніпро та Київщина: що відомо про наслідки нічної атаки
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським