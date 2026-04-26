Россияне ударили по Чернигову и повредили многоэтажку
Утром 26 апреля Чернигов подвергся атаке вражеских беспилотников. Из-за падения дронов в городе вспыхнули пожары в частных домах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Дмитрия Брижинского, начальника Черниговской ОГА.
Удары по жилому сектору
По данным главы Черниговской МВА Дмитрия Брижинского, город находится под атакой врага.
В результате падения вражеских БПЛА возникли пожары в частных домах.
Отдельный беспилотник взорвался возле многоэтажки. В доме повреждены и выбиты окна. Данные о пострадавших пока уточняются.
В течение 25 апреля россияне сосредоточили основной удар по Днепру. Атака, которая длилась более 20 часов, унесла жизни гражданских и вызвала большие разрушения в жилых кварталах.
Днем оккупанты нанесли повторный удар, повредив одно из промышленных предприятий города.
Во время расчистки завалов после ночных обстрелов произошел чрезвычайный случай: "Шахед" залетел прямо в окно квартиры в многоэтажке, но чудом не взорвался сразу. Это спасло жизнь жителям. Больше всего пострадал жилой дом после ночного попадания.