Россияне ударили по Чернигову и повредили многоэтажку

06:26 26.04.2026 Вс
1 мин
Один беспилотник взорвался возле многоэтажки
Екатерина Коваль
Россияне ударили по Чернигову и повредили многоэтажку

Утром 26 апреля Чернигов подвергся атаке вражеских беспилотников. Из-за падения дронов в городе вспыхнули пожары в частных домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Дмитрия Брижинского, начальника Черниговской ОГА.

Читайте также: Россия атаковала Днепр 20 часов подряд: что известно о последствиях

Удары по жилому сектору

По данным главы Черниговской МВА Дмитрия Брижинского, город находится под атакой врага.

В результате падения вражеских БПЛА возникли пожары в частных домах.

Отдельный беспилотник взорвался возле многоэтажки. В доме повреждены и выбиты окна. Данные о пострадавших пока уточняются.

В течение 25 апреля россияне сосредоточили основной удар по Днепру. Атака, которая длилась более 20 часов, унесла жизни гражданских и вызвала большие разрушения в жилых кварталах.

Днем оккупанты нанесли повторный удар, повредив одно из промышленных предприятий города.

Во время расчистки завалов после ночных обстрелов произошел чрезвычайный случай: "Шахед" залетел прямо в окно квартиры в многоэтажке, но чудом не взорвался сразу. Это спасло жизнь жителям. Больше всего пострадал жилой дом после ночного попадания.

Больше по теме:
Новости
Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским