Росіяни вдарили балістикою по Чернігівщини: було два прильоти по підприємству

Обстріл Чернігівської області

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 1 листопада, в Києві та ряді областей двічі оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Після цього над Чернігівською областю неодноразово фіксувалися швидкісні цілі (ракети).

Нагадаємо, що 27 жовтня росіяни атакували Корюківський район Чернігівської області. Того дня була інформація, що ворог завдав удару по важливому енергетичному об'єкту.

Уже наступного дня, 28 жовтня, була інформація, що росіяни знову атакували один з важливих об'єктів електропостачання в Корюківському районі. Крім того, під удар потрапила ремонтна бригада.