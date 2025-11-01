RU

Россияне ударили баллистикой по Черниговщине: было два прилета по предприятию

Фото: последствия пока уточняются (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Армия РФ сегодня вечером, 1 ноября, ударила двумя баллистическими ракетами по Менской громаде Черниговской области. Под ударом оказались сельскохозяйственное предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина на пост начальника Корюковской районной военной администрации Павла Мирошниченко в Facebook.

"Враг продолжает обстреливать Корюковский район. Вечером два прилета зафиксированы по одному из сельскохозяйственных предприятий Менской общины. Предположительно, с использованием баллистических ракет", - говорится в сообщении.

Мирошниченко добавил, что сейчас вся информация уточняется.

Обстрел Черниговской области

Напомним, сегодня вечером, 1 ноября, в Киеве и ряде областей дважды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. После этого над Черниговской областью неоднократно фиксировались скоростные цели (ракеты).

Напомним, что 27 октября россияне атаковали Корюковский район Черниговской области. В тот день была информация, что враг нанес удар по важному энергетическому объекту.

Уже на следующий день, 28 октября, была информация, что россияне снова атаковали один из важных объектов электроснабжения в Корюковском районе. Кроме того, под удар попала ремонтная бригада.

