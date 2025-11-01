Россияне ударили баллистикой по Черниговщине: было два прилета по предприятию

Обстрел Черниговской области

Напомним, сегодня вечером, 1 ноября, в Киеве и ряде областей дважды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. После этого над Черниговской областью неоднократно фиксировались скоростные цели (ракеты).

Напомним, что 27 октября россияне атаковали Корюковский район Черниговской области. В тот день была информация, что враг нанес удар по важному энергетическому объекту.

Уже на следующий день, 28 октября, была информация, что россияне снова атаковали один из важных объектов электроснабжения в Корюковском районе. Кроме того, под удар попала ремонтная бригада.