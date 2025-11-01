ua en ru
Сб, 01 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві повторно оголосили тривогу: яка причина на цей раз

Субота 01 листопада 2025 20:08
UA EN RU
У Києві повторно оголосили тривогу: яка причина на цей раз Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері у суботу, 1 листопада, у Києві та низці областей України знову оголосили повітряну тривогу. Це вже другий сигнал за вечір і знову через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації КМВА.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йдеться у повідомленні о 20:01.

Повітряні сили ЗСУ теж підтвердили інформацію, зазначивши, що загроза з північно-східного напрямку.

Після цього військові зафіксували швидкісну ціль, яка летіла на Чернігів. Потім - ще одну ціль на це ж місто, і потім третю.

Де оголосили тривогу

Станом на 20:08 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві повторно оголосили тривогу: яка причина на цей раз

Новина доповнюється...

Нагадаємо, перший сигнал тривоги в Києві пролунав приблизно о 19:08. Тоді причиною також стала загроза застосування балістичної зброї, після чого над Чернігівською областю було зафіксовано швидкісну ціль.

Також ми писали, що в Києві можуть дозволити рух поїздів по зеленій гілці метрополітену під час тривог. Влада вже опрацьовує це рішення на рівні департаментів.

Говорячи про червону лінію, це зробити складніше, враховуючи протяжність шляху над землею.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
Новини
Іти в ТЦК більше не треба? Нові правила відстрочок від сьогодні
Іти в ТЦК більше не треба? Нові правила відстрочок від сьогодні
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні