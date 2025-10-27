ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Окупанти вдарили по важливому енергооб'єкту в Чернігівській області

Чернігівська область, Понеділок 27 жовтня 2025 17:10
UA EN RU
Окупанти вдарили по важливому енергооб'єкту в Чернігівській області Ілюстративне фото: росіяни вдарили по енергооб'єкту у Чернігівській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 27 жовтня, атакували важливий енергетичний об'єкт у Корюківському районі Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго" в Telegram.

"Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено важливий енергооб'єкт у Корюківському районі", - ідеться в повідомленні компанії.

Також там закликали місцевих жителів зберігати спокій та інформаційну тишу.

Енергетики запевнили, що розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Атаки Росії на енергооб'єкти України

Нагадаємо, російські окупанти з вересня обстрілюють українські енергетичні об'єкти. Ворог посилив удари, коли на вулиці почало холоднішати.

Після масованого обстрілу в ніч на 22 жовтня в низці регіонів тривають проблеми з електропостачанням. Зокрема, сьогодні, 27 жовтня, в деяких областях діють графіки відключень світла.

Обмежують електропостачання сьогодні і в Києві. У деяких споживачів світла може не бути в період до 6 годин.

Варто зауважити, що графіки відключень світла для побутових споживачів спочатку в Києві 27 жовтня вводити не планували. Але ситуація змінилася у зв'язку з високим рівнем споживання і хмарною погодою.

До слова, сьогодні росіяни завдали масованого удару дронами по Чернігову. За даними начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, внаслідок падіння уламків постраждали двоє людей. Один із безпілотників упав біля житлового будинку на півночі міста.

Через падіння дронів у Садівничому товаристві було пошкоджено чотири дачні будинки - зруйновано дахи та конструкції.

За непідтвердженими даними, місто могли атакувати 15 "Шахедів".

